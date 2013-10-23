СМИ: Маркова отправили в Киев (фото, видео)

Как сообщает ТСН, до самого утра сторонники Маркова осаждали областное отделение милиции. Правоохранителям с боем удалось вывести задержанного Маркова из здания. Так называемая "зачистка" произошла около 4-х часов утра – бойцы спецподразделения МВД "Беркут" со щитами и дубинками оттеснили протестующих от главного входа. В этот момент с другой стороны подъехали автозаки, в один из них посадили Маркова и отправили в Киев.

Перед этим около 3.00 задержанному вызвали из здания областной милиции карету скорой помощи. Его родной брат сообщил протестующим, что Маркову стало плохо, и в сопровождении двух врачей брат пытался попасть внутрь. Однако почти получасовые переговоры с милицией ничего не дали, и врачам пришлось уехать.

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Через час митингующих окружили спецназовцы и начали оттеснять их от входа. «Беркутовцам» удалось оттащить внедорожник жены Маркова, которым были заблокированы главные ворота.

По неофициальной информации, депутату областного совета милиционеры сломали палец.

Как сообщал УНИАН, Маркову инкриминируют организацию и совершение избиения участников пикета в Одессе. По данным УСО МВД Украины, речь идет о событиях 2007 года, когда возле Одесской облгосадминистрации происходили пикеты против установления в городе памятника Екатерине ІІ. 22 октября в Одессе Маркову было вручено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Он был задержан.

В октябре 2012 года лидер партии «Родина» Марков и заместитель председателя Одесского облсовета Алексей Гончаренко (Партия регионов) баллотировались в Верховную Раду в одномандатном округе № 133 в Киевском районе Одессы. Марков победил, набрав 26,6% голосов избирателей. Гончаренко был на втором месте с 20,46% голосов. Всего Марков получил 22349 голосов, а Гончаренко – 17189. Разница между ними составила 5160 голосов.

12 сентября 2013 года Высший административный суд обязал Центральную избирательную комиссию отменить регистрацию народного депутата Маркова. Суд посчитал доказанным факт фальсификации результатов голосования на парламентских выборах в округе № 133 в Одессе, где победителем был признан Марков. Авторами иска в ЦИК является три человека, в частности экс-депутат Юрий Кармазин.