Украинец пытался вывезти в Польшу 7 тысяч контрабандных медицинских пиявок

Польские таможенники задержали гражданина Украины, который пытался контрабандным путем завезти в Польшу 7 тыс. медицинских пиявок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе отделения Польской таможенной службы в Перемышле.

"35-летний украинец сказал таможенникам, что пиявки не являются его собственностью, он должен был их лишь перевезти через границу и получить 300 грн", - говорится в сообщении. Гражданин Украины также заявил, что не знал о том, что пиявки нельзя перевозить через границу без соответствующего разрешения украинских и польских служб.

По данным таможенников, украинец пытался перевезти пиявки через пункт пропуска Корчева – Краковец (Львовская область) в личном автомобиле.

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Как сообщал УНИАН, в сентябре польские службы сообщали выявлении двух попыток завезти в Польшу пиявок: сначала около 20 штук, а затем - почти 300 штук. Медицинские пиявки в Польше в розничной торговле стоят около 5 евро, что в 10 раз дороже, чем в Украине.