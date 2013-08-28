Контрабандисты на дельтаплане переправили в Польшу 10 тысяч пачек сигарет

Как сообщили УНИАН в пресс-службе польских пограничников, контрабандисты на днях сумели таким образом переправить через границу 10 тысяч пачек сигарет стоимостью свыше 50 тысяч долларов.

"Контрабанду сбросили на поле вблизи местности Бобрувка вблизи Ярослава, 26 километров от польско-украинской границы. Это произошло после первого часа ночи. Место, куда нужно было сбросить сигареты, было обозначено освещенными фонариками, направленными в небо", - отметили пограничники.

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Они отметили, что пилот дельтаплана, который сбросил сигареты с высоты 100 метров, улетел сразу на Украину, а на месте пограничникам удалось задержать двух мужчин, которые должны были забрать эту контрабанду.

Мужчины имели при себе парализатор, gps, а в машине, в которой они планировали перевезти контрабанду, тоже были специальные гвозди, чтобы пробить колеса автомобиля в случае преследования.

Задержанным мужчинам 24 и 27 лет.

Польские пограничники сообщили, что проинформировали об этом деле своих украинских коллег, не уточнив, удалось ли им кого-то задержать в Украине.

Как сообщал УНИАН, 20 августа в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины сообщили, что ночью во время проверки государственной границы пограничники отдела «Краковец» Мостиского отряда заметили малый летательный аппарат. Пограничный наряд услышал шум двигателя летательного аппарата, а затем увидели и сам дельтаплан, который следовал в Польшу, а затем в обратном направлении.

О выявлении в воздушном пространстве маломерного летательного аппарата пограничники сразу же уведомили подразделения противовоздушной обороны, взаимодействующие подразделения, а также польских коллег.

В результате проведенных мероприятий со смежной стороны вскоре была получена информация о выявлении и задержании вблизи населенного пункта Домброва двух граждан Польши с 4 тюками сигарет, которые, возможно, причастны к незаконной переправе табачных изделий воздушным путем.