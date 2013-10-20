В Азовском море ищут унесенного ветром рыбака
10:29, 20 октября 2013Общество
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В Запорожской области продолжаются поиски рыбака, которого на лодке унесло в море
Рыбака унесло в море порывами ветра
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, вчера, 19 октября, в 15.30 вблизи с. Куликовское Бердянского района в Азовское море порывами ветра унесло деревянную лодку с рыбаком.
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К поискам жителя Бердянска привлечены 2 морские поисково-спасательные катера из Бердянска и Керчи, предупреждены суда, проходящие зону поиска.
При улучшении погодных условий возможно привлечение авиации для поиска рыбака, отметили в ГСЧС.
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