На Николаевщине парня и девушку унесло в море на надувном матрасе
15:55, 15 июня 2013Общество
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В Николаевской области спасли парня и девушку, которых отнесло в море на надувном матрасе.
Матрас отнесло от берега на 800 метров / Фото: iloveukraine.com.ua
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, 14 июня в 16.10 в службу спасения поступило сообщение о том, что в акватории Днепро-Бугского лимана возле с. Черноморка Очаковского района ветром отнесло от берега на 800 м надувной матрас, на котором плавали 16-летние девушка и парень. Их спасли.
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