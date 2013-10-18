Министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник уверяет, что патриотизма в новых украинских учебниках достаточно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам во время открытия Украинско-российской гуманитарной гимназии сегодня в Киеве.

В частности, комментируя заявления экспертов о том, что Министерство образования в своей политике теряет дух патриотизма, Табачник сказал: «Я могу сказать, что большинство экспертов - это изгнанные за профнепригодностью бывшие чиновники Министерства образования».

По словам Табачника, все учебники «наполнены воспитанием патриотизма в гуманистическом его содержании».

«Это любовь к своей Родине, любовь к своему народу, и, безусловно, уважение к иным народам, государствам, особенно к своим соседям», - заверил министр образования Украины.

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Как сообщалось, ранее президент Международного фонда имени Ярослава Мудрого Валентина Стрелько заявила, что в новых Государственных стандартах базового и полного общего среднего образования практически отсутствует украинское содержание. «Мы проанализировали учебники по украинскому языку для начальных классов. Это в целом 743 страницы. На них - всего 27 тезисов либо предложений, где упоминаются слова, связанные с Украиной. Лишь дважды в упражнениях употребляется термин украинский язык: «Украинский язык - государственный язык Украины» и "Мы - украинцы. Язык наш - украинский», - отмечает Стрелько. По ее словам, вместе с тем в «Книгах для чтения» для начальных классов нет рассказов из истории Украины, о героях-казаках, героях борьбы за независимость Украины.