Министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник отрицает наличие ошибок в учебниках по математике для 1 и 2 классов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время открытия российско-украинской гуманитарной гимназии в Киеве.

«Но, во-первых, этих ошибок нет, потому что это откровенная неправда. Во-вторых, так сказать, принесите мне этот учебник и, не опираясь на мнение уважаемого народного депутата, который не является педагогом, а делает экспертизу, покажите мне ошибки. Если он пытается в виде ошибок подавать разницу между диалектными словами, принятыми в его регионе, и общеупотребляемыми, то это не ошибка, и даже не опечатка», - отметил министр.

При этом Табачник заверил, что Минобразования проверит эти учебники.

«Безусловно, Министерство образования еще раз разберется и с создателями, и с соавторами, и с конкурсной комиссией, и проверит каждый сигнал. Пока ни одна профессиональная экспертиза даже десятой части объявленных опечаток не обнаружила. Проверка уже идет», - заверил Табачник.

Как сообщалось, народный депутат от «Батькивщины» Иван Стойко заявил, что тернопольские педагоги нашли 153 ошибки и неточности на 149-ти страницах учебника по математике для 1-го класса. По его словам, не лучшим качеством отличаются учебники по математике для 2-го класса. Стойко заявил, что в учебниках найдены грубые русизмы, пропущены запятые, тире и есть ошибки в математическом материале.