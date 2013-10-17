Шерон Стоун удостоилась награды лауреатов Нобелевской премии мира

Актриса, получившая всемирную известность благодаря роли в фильме "Основной инстинкт", примет награду 23 октября во время Саммита лауреатов Нобелевской премии мира в Варшаве.

"Премия присуждается за деятельность, подарившую солидарность и новую надежду миллионам людей, которые боролись и борются с трагедией ВИЧ/СПИД", - говорится в сообщении оргкомитета саммита.

Об этом сообщает РИА «Новости».

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В длинном списке заслуг Стоун упоминается участие в благотворительных вечерах, на которых собирались деньги для лечения больных СПИДом; сотрудничество с организацией amfAR, исследующей губительный вирус; общественная деятельность.

Награда мира была учреждена в 1999 году по инициативе Михаила Горбачева. Она вручается на ежегодной встрече лауреатов Нобелевской премии мира. Церемония в этом году пройдет в варшавском Большом театре.

Среди лауреатов награды, в основном, актеры и певцы - филантропы и меценаты: Питер Гэбриэл, солист группы U2 Боно, Энни Ленокс из группы Eurythmics, Джордж Клуни, Шон Пенн и другие.