Джордж Буш предлагает строить вместо военных баз нефтеперегонные заводы

Джордж Буш предложил использовать территорию закрывающихся американских военных баз для строительства новых нефтеперерабатывающих заводов, чтобы увеличить производство топлива и снизить темпы роста цен на бензин.

"Почему бы нам не предоставлять землю под старыми базами для нефтеочистительных заводов в целях поддержки увеличения числа нефтеперерабатывающих предприятий у нас, в США, по мере того, как мы будем закрывать базы в рамках процесса, за который отвечает комиссия по закрытию и передислоцированию военных баз", - сказал он во время визита в штат Вирджиния.

"Мы сейчас не строим новые нефтеперегонные заводы, но не наращивать производство бензина бессмысленно. Если вас беспокоит цена на бензин, то одним из способов решить эту проблему будет увеличение числа нефтеперерабатывающих предприятий", - цитирует президента РИА "Новости".