В Черниговской области по подозрению в убийстве водителя задержаны два мужчины

Согласно сообщению, в дежурную часть Нежинского городского отдела внутренних дел 11 октября поступило сообщение о поджоге легкового автомобиля. Недалеко от места происшествия инспектор-кинолог со служебной собакой нашли тело убитого мужчины.

Свидетели указали, что незадолго до пожара "Ауди" вытягивал из кювета трактор. Тракторист указал на трех мужчин, которые обращались к нему за помощью. Один из них был водителем. К словесному портрету двух мужчин добавился и список личных вещей, снятых с убитого. К тому же из автомобиля исчезли ноутбук, магнитола и мобильный телефон.

Подозреваемых задержали сотрудники линейного отдела милиции на железнодорожной станции "Нежин" среди пассажиров электрички. В руках одного из мужчин был ноутбук, а на одежде – следы крови.

Согласно постановлению суда, мужчины заключены в изолятор временного содержания. В отношении них открыто уголовное производство по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство, которое карается лишениям свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным заключением).

Подозреваемые проверяются на причастность к другим преступлениям. Мотив и детали убийства в настоящее время устанавливаются.