Чемпиона Украины по регби убили из-за машины

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, на теле погибшего спортсмена было 5 огнестрельных ранений.

«Установлено, что он намеревался продать принадлежащий ему микроавтобус марки «Фольксваген». Перед тем, как телефонная связь с ним оборвалась, сообщил жене, что собирается встретиться с потенциальным покупателем. Под подозрение попал человек, который в последние дни интересовался продажей микроавтобусов белого цвета именно этой марки и года выпуска», - сообщили в отделе.

В Одессе и области был объявлен план «Перехват», велись поиски микроавтобуса, который убийца после совершения преступления спрятал. В ходе оперативно-розыскных мероприятий автомобиль обнаружили недалеко от того места, где был найден труп погибшего. Злоумышленник спрятал машину во дворе между высотными домами, среди зеленых насаждений. Кроме того, успел сменить на автомобиле номерные знаки – одесские на николаевские, снятые с микроавтобуса родственника.

«При осмотре автомобиля в салоне обнаружили следы от пуль. Было ясно, что вскоре подозреваемый придет, чтобы забрать украденный автомобиль… Мужчина появился около пяти часов утра. Он несколько раз осматривал место издалека, но благодаря профессиональным действиям сотрудников милиции, не заподозрил, что его ждут. Сел в машину и уехал. Учитывая, что злоумышленник мог быть вооружен, его не стали задерживать во дворе домов, где припарковано множество автомобилей, и где начали выходить на работу граждане", - рассказали в милиции.

Позже подозреваемый пытаясь скрыться от преследования, не справился с управлением и врезался в дерево, после чего был задержан.

Злоумышленник - житель Николаевской области - рассказал, что спрятал пистолет и мобильный телефон потерпевшего дома, в Николаеве. Вещественные доказательства были изъяты в ходе санкционированного обыска.

Как утверждают в милиции, подозреваемый признался, с какой целью совершил преступление. В Николаеве он нашел объявление о продаже подобного автомобиля с документами на него за небольшую сумму денег, так как машина была в очень плохом состоянии. Он решил похитить такой же автомобиль, но более новый, поменять номера и пользоваться документами на старое авто. Пистолет ТТ, ставший орудием убийства, он купил еще в 1990-е годы в Николаеве.

Суд определил задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей. В отношении злоумышленника начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УКУ (умышленное убийство).

Как сообщал УНИАН, чемпион Украины по регби 2007 года 31-летний Алексей Зыбало был обнаружен мертвым 20 сентября на улице Гастелло, в санитарной зоне международного аэропорта «Одесса». На теле были следы огнестрельных ранений.

24 сентября милиция задержала подозреваемого.

Зыбало выступал за команду «КРЕДО-1963» по 2007 года, в последнее время занимался частным извозом на старом микроавтобусе. Как сообщили в клубе, Зыбало был мастером спорта, физически очень крепким (рост 1 м 88 см, вес 120 кг), в тоже время – добродушным и веселым.