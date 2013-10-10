В Донецке пьяный дворник пытался вскрыть банкомат металлической трубой

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого горуправления милиции, утром 8 сентября на пульт государственной службы охраны поступил сигнал с банкомата, установленного по улице 50-летия СССР в центре Донецка. Прибыв по сигналу тревоги к банку, наряд госслужбы охраны увидел мужчину, разбивавшего банкомат с помощью металлической трубы.

Злоумышленник, увидев милицию, стал убегать, но был задержан правоохранителями. Затем он пытался убедить милицию, что устройство уже было повреждено, а он лишь попробовал достать из него деньги.

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На банкомате оказался разбит монитор и устройство для выдачи наличности.

Задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения, однако смог пояснить, что работает дворником и что ранее проблем с законом не имел. Он был доставлен в Ворошиловский райотдел милиции. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований.