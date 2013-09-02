В Тернополе воры автогеном разрезали банкомат, забрав 180 тысяч

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, инцидент произошел ночью 1 сентября. Об обнаруженном поврежденном банкомате правоохранителям сообщила работница медучреждения.

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Следственно-оперативные группы городского и областного управления милиции, прибывшие на место происшествия, установили, что неизвестные проникли в помещение областной детской больницы, повредив замки на входных дверях. После этого разрезали автогеном заднюю крышку банкомата, установленного на 1-м этаже, и похитили оттуда более 180 тыс. грн.

По данному факту открыто уголовное производство по 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины.

В милиции отметили, что банкомат не был оборудован сигнализацией, а помещение – видеонаблюдением.