СМИ: Нобелевскую премию по литературе может получить украинец
Уже завтра выходец из Украины, Илья Каминский, имеет шанс получить Нобелевскую премию по литературе.
Для этого ему нужно обойти белорусскую писательницу Светлану Алексиевич, норвежца Юна Фоссе и жительницу Канады Элис Мунро, сообщают Подробности.
А также всемирно японского прозаика Харуки Мураками.
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Автор бестселлеров "Норвежский лес" , "Кафка на пляже" и "Дэнс, дэнс, дэнс" - лидирует по оценкам букмекеров. На него больше ставок. Илья Каминский не так популярен , как его японский коллега , но в США - он поэт известный. Родился в Одессе в 1977 году, уже 20 лет живет за океаном. Там вышли сборники его стихов: "Мьюзик Хумана" и "Танцуя в Одессе". Илья преподает литературное творчество в университете Сан-Диего и не считает себя американским поэтом, хотя пишет на английском.