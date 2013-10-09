СМИ: Нобелевскую премию по литературе может получить украинец

Для этого ему нужно обойти белорусскую писательницу Светлану Алексиевич, норвежца Юна Фоссе и жительницу Канады Элис Мунро, сообщают Подробности.

А также всемирно японского прозаика Харуки Мураками.

По теме: В Швеции начинается Нобелевская неделя

Автор бестселлеров "Норвежский лес" , "Кафка на пляже" и "Дэнс, дэнс, дэнс" - лидирует по оценкам букмекеров. На него больше ставок. Илья Каминский не так популярен , как его японский коллега , но в США - он поэт известный. Родился в Одессе в 1977 году, уже 20 лет живет за океаном. Там вышли сборники его стихов: "Мьюзик Хумана" и "Танцуя в Одессе". Илья преподает литературное творчество в университете Сан-Диего и не считает себя американским поэтом, хотя пишет на английском.