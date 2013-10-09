Стала известна цена присоединения Украины к лидерам мировой физики

Как передает, корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Владимир Семиноженко во время брифинга в Кабинете министров.

Он напомнил, что, во-первых, чтобы соглашение вступило в силу, его должна ратифицировать Верховная Рада. Семиноженко выразил надежду, что это произойдет в ближайшее время.

«Для того, чтобы мы существовали как ассоциированный полноправный член ЦЕРН, есть одно условие, которое планировали реализовать в этом году, но не успели… нужно заплатить 10 млн грн членский взнос», - сказал председатель Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации.

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При этом он утончил, что в дальнейшем, если Украина станет полноправным членом ЦЕРН, ей придется ежегодно платить членский взнос в размере 500 млн грн. «Относительно полноценного членства, возможно, когда мы сможем уже иметь возможность для полноценных членских взносов, в соответствии с масштабами страны, тогда можно ставить этот вопрос. Если бюджет ЦЕРН состоит примерно из 1 млрд швейцарских франков, это где-то 1,1 млрд долл или 10 млрд грн, и 20 членов. Тогда, считая численность каждой страны, давайте разделим (сумму годового бюджета ЦЕРН - УНИАН) на 20, получается сумма примерно 500 млн грн, которые мы должны заплатить».

Как сообщалось, 3 октября 2013 года в Женеве вице-премьер Украины Константин Грищенко и директор Европейской организации ядерных исследований Рольф Хойер подписали документ о принятии Украины в число ассоциированных членов организации. Украина стала первой среди стран Восточной Европы, кто подписал это соглашение.

Подписание соглашения позволит Украине получать заказы от ЦЕРН на изготовление высокотехнологичного оборудования. Украинские ученые получат дополнительные возможности для фундаментальных исследований с использованием наиболее современного оборудования, которое существует сегодня в мире.

Статус ассоциированного члена позволит украинским научно-исследовательским учреждениям и предприятиям участвовать в тендерах ЦЕРН и получать заказы для различных проектов в области современной прикладной физики, участвовать в создании новых материалов, а также развивать исследования в области ядерной медицины и технологий, нанотехнологий, информационных технологий и материаловедения т.п.

Справка УНИАН. CERN (ЦЕРН, от фр. Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, Европейский совет по ядерным исследованиям) - ведущая межправительственная организация, международный исследовательский центр европейского сообщества, крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий. Расположена в предместье Женевы, на границе Швейцарии и Франции. Официальным днем рождения ЦЕРН считается 29 сентября 1954 года, когда 12 стран ратифицировали соглашение о ее основании.

Сотрудничество Украины и ЦЕРН осуществляется с 1993 года в соответствии с положениями соглашения о дальнейшем развитии научного и технического сотрудничества в области физики высоких энергий от 2 апреля 1993 года (без получения Украиной членства или иного юридического статуса в этой организации).

В марте в выполнение распоряжения Кабинета министров от 21 февраля 2011 года № 151 была подписана совместная декларация Кабинета министров и ЦЕРН о научно-техническом сотрудничестве, в котором выражено намерение правительства Украины присоединиться к ЦЕРН со статусом ассоциированного члена. Официальную заявку на прохождение процедуры соответствия критериям ассоциированного члена ЦЕРН Украина подала на рассмотрение Совета ЦЕРН в конце 2011 года.

Сегодня в ЦЕРН работают 47 украинских ученых.