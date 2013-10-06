Членство в CERN может предотвратить "утечку мозгов" за границу - эксперт

Об этом в комментарии Радио Свобода заявил официальный представитель Украины в CERN Геннадий Зиновьев. Говоря о соглашении Киева со швейцарской лабораторией, ученый напоминает: физики из Украины и до этого работали в CERN, однако отныне работа продлится на официальном уровне.

По словам вице-премьера Украины Константина Грищенко, который подписывал соглашение, новый статус - это дополнительные возможности не только для украинских ученых, но и для экономики: ассоциированное членство, в частности, дает возможности для сотрудничества с CERN промышленным предприятиям, которые, например, могут создавать какие-то детали для «церновских» установок.

Кроме того, статус ассоциированного члена предусматривает доступ к студенческим и индивидуальным грантам организации, а также - что самое главное - работу напрямую с экспериментами, которые проводят ученые крупнейшей в мире лаборатории физики высоких энергий.

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Представитель Украины в CERN Геннадий Зиновьев объясняет, что "работа направления" значит более официальный формат сотрудничества. Физик напоминает, что украинские ученые работали в женевской лаборатории еще с начала 90-х, однако большинство из них успели за это время стать научной гордостью других стран, потому что государство Украина для их работы не дало ничего, кроме паспорта и, возможно, образования.

«CERN с нами общался серьезно всегда. Государство с нами не общалось в течение некоторого времени. Но в последнее время как-то все меняется. Это важно уже не для моей генерации - это важно для молодежи. Если государство найдет возможность поддерживать молодежь, которая действительно очень серьезно пытается работать в CERN, то, мне кажется, в Украине будут перспективы» , - отмечает он.

В свое время Украина, в частности, участвовала в оснащении Большого адронного коллайдера. По словам Геннадия Зиновева, при приеме на работу в CERN всегда предпочитали гражданам стран - участниц проекта, однако украинские ученые неоднократно доказали уникальность своих технологий, поэтому на них выдавали средства отдельно. Однако не правительству Украины или какой-то из госструктур, а лицу, к которому женевская лаборатория имела доверие.

Ассоциированное членство потребует от Украины ежегодных денежных взносов, о точной сумме официально пока не говорят. Среди стран, которые сейчас стремятся к ассоциированному членству в CERN, есть и Россия, а всего к проекту уже присоединилось более 20 европейских стран .