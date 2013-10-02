Азаров требует начать отопительный сезон

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, открывая заседание правительства.

«Сегодняшняя погода не позволяет держать людей в холоде, поэтому со вчерашнего дня, по поручению правительства, «Нафтогаз» начал приводить давление в системе к рабочей норме. И вовремя, потому что в большинстве регионов уже начали отопительный сезон. Подавать тепло начали в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черниговской областях, Киеве и Севастополе», - сказал Азаров.

По его словам, остальные регионы будут принимать решение о начале отопительного сезона, «исходя из конкретных погодных условий, в интересах жителей конкретных территорий».

«Что касается централизованной подготовки к отопительному сезону, энергетических ресурсов на период отопительного сезона заготовлено достаточно, поэтому включать тепло можно в любой момент. Конечно, я призываю органы местной власти экономить энергоресурсы, но не медлить с включением тепла, когда это нужно», - отметил премьер.

Он также отметил, что в целом к отопительному сезону подготовлено 205 тыс. жилых домов, более 20 тыс. школ, 14 тыс. детсадов, 7 тыс. больниц, около 25 тыс. котельных, 2 тыс. водопроводных и почти 3 тыс. насосных станций и т.д.

Премьер также обратил внимание на готовность аварийных бригад для работы в осенне-зимний период.

«И подчеркиваю - тепло должны быть не на бумаге, а в домах, детсадах, больницах. Ответственный за это – вице-премьер-министр Александр Вилкул, он должен координировать работу во время отопительного сезона», - подчеркнул глава правительства.

Между тем, Азаров напомнил, что Укргидрометцентр уверяет, что уже со следующей субботы погода в стране начнет улучшаться. «Радостная новость, не правда ли? А со следующей недели температура воздуха в Украине будет выше нормы – около +20 градусов в большинстве областей», - сказал премьер.