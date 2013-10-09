Украинец и испанец пытались подкупить польского пограничника

Работники польской Пограничной службы задержали 49-летнего гражданина Украины и 56-летнего гражданина Испании, которые пытались дать взятку за выезд из Польши вне очереди.

Как сегодня сообщила УНИАН пресс-служба польских пограничников, случай произошел на днях в пункте пропуска "Медыка-Шегини" (Львовская область).

"Украинец предложил 10 евро за то, чтобы проехать границу без очереди. Когда пограничник отказал, то гражданин Испании попытался вручить ему 20 евро", - отметила пресс-служба.

За попытку дать взятку задержанным грозит от 1 до 10 лет лишения свободы.