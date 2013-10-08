МВД сняли социальную рекламу про Беркут (видео)

Министерство внутренних дел Украины сняло социальный видеоролик о работе спецподразделения «Беркут». Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

Как сообщил начальник Управления связей с общественностью МВД Украины Сергей Бурлаков, главный лейтмотив ролика социальной рекламы, разработанного УСО МВД, – увидеть работу спецподразделения изнутри, глазами самих спецназначенцев.

По словам Бурлакова, в видеоматериале герои рассказывают о работе беркутовца, их основных задачах и отношении семьи к их профессии.

«Правоохранители подчеркивают, что они приходят на службу по охране правопорядка исключительно по призванию и работают, не обращая внимания на все сложности службы. Особенно им трудно, когда приходится работать на массовых мероприятиях, ведь здесь тренированные бойцы «Беркута» не применяют силу. Их задача – не допустить столкновений граждан и кровопролития, поэтому правоохранители играют роль «живой стены». Но при задержании преступников ежедневные изнурительные тренировки дают результат», - говорится в сообщении.

Бурлаков отметил, что отношение украинского общества к бойцам спецподразделения – неоднозначное, ведь много информации об их работе преднамеренно искажается отдельными политиками. «Поэтому не следует забывать, что основная задача «Беркута» – задержание вооруженных злоумышленников. Ежедневно сотни спецназначенцев, выходя на патрулирование улиц, рискуют жизнью ради безопасности граждан», – отметил Бурлаков.

Ролик направлен в редакции 14 центральных отечественных телеканалов, говорится в сообщении.