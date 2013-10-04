ГАИ призывает водителей быть особенно внимательными из-за непогоды

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении Управления ГАИ г. Киева.

«Ранние сумерки, дождь - все это в значительной мере осложняет жизнь участникам дорожного движения. Во избежание риска попасть в ДТП, Госавтоинспекция советует водителям быть внимательными при проезде пешеходных переходов, заранее снижать скорость, не объезжать транспорт, остановившийся перед «зеброй», а остановиться и пропустить людей, которые переходят дорогу. С наступлением осеннего периода на дорогах столицы увеличивается количество несчастных случаев с пешеходами. Одна из главных причин этого – водители не могут своевременно заметить человека на дороге», - сказано в обращении.

Чтобы уберечься от попадания в ДТП, Госавтоинспекция советует пешеходам иметь на одежде светоотражающие элементы. Этот простой и в то же время надежный способ уменьшает риск попасть под колеса. Особенно важно обеспечить таким атрибутом детей.

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Также Госавтоинспекция обращает внимание водителей на особенности управления транспортными средствами в условиях измороси, дождя, снега и тому подобное. ГАИ призывает водителей быть внимательными и осторожными за рулем, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, правила маневрирования, а в условиях недостаточной видимости двигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями. Целесообразно также отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к потере контроля над автомобилем.