ГАИ вышла на дорогу с фотофиксатором

09:04, 01 мая 2013
Разное
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На территории Ровенской области заработала новая система автоматической фотофиксации нарушений водителями скоростного режима «Гарпун».

”Гарпун”

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

Указанное устройство, для осуществления контроля за дорожным движением, устанавливается в специальные «антивандальные» боксы, оснащено системой оповещения о незаконном проникновении. Система «Гарпун» отличается от действующих на сегодняшний день других измерителей скорости тем, что она осуществляет точечное измерение возможного автомобиля – нарушителя с дальнейшей передачей данных на стационарный пост Госавтоинспекции или патрульный автомобиль.

«Эта система включает в себя лазерный измеритель скорости «TruCam», который работает в автоматическом режиме, а также блок управления и передачи данных. При этом «TruCam» фиксирует превышение скорости, а блок управления «Гарпун» передает зафиксированную информацию на пост ГАИ или в патрульный автомобиль, где установлен приемник и ноутбук с соответствующим программным обеспечением. Кроме того, «Гарпун» позволяет дистанционно руководить измерителем скорости – включать и выключать его в режиме отдаленного доступа», - рассказал начальник областной Госавтоинспекции полковник милиции Александр Семенюк.

/ Фото : autocentre.ua

Работает комплекс в автоматическом режиме без участия инспектора. Лазерный измеритель скорости проводит фиксацию нарушения. Далее устройство формирует файл и передает его на отдаленный мобильный наряд ДПС, который после получения снимка останавливает транспортное средство правонарушителя.

Об использовании системы «Гарпун» участников дорожного движения будут извещать соответствующие дорожные знаки.

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