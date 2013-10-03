Завтра в Украине опять ожидаются заморозки и мокрый снег

Завтра в южной части (кроме Одесской обл.), восточных, Днепропетровской, Полтавской и Кировоградской областях облачно, дождь с мокрым снегом (ночью на востоке местами сильные осадки), местами порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с; температура в течение суток 1-6° тепла (ночью местами заморозки 0-3°, днем на юге Одесской области и в Крыму 6-11° тепла).

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, на остальной территории облачно с прояснениями, без существенных осадков; ветер северный, 5-10 м/с; ночью заморозки 0-3°, на поверхности почвы до 6°, температура днем 4-9° тепла.

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В Киевской области завтра без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Ночью заморозки в воздухе 0-2°, на поверхности почвы до 5°, температура днем 4-9° тепла.

В Киеве без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Ночью заморозки 0-2°, температура днем 6-8° тепла.