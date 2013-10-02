Завтра на востоке Украины пройдут сильные дожди с мокрым снегом

Завтра, 3 октября, в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях Украины и в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильные дожди, местами с мокрым снегом.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Также ожидаются порывы северо-восточного ветра 17-22 м/с; температура ночью 1-6° тепла, местами заморозки 0-2°, днем 3-8° тепла, на юге Крыма до 11°.

На остальной территории будет переменная облачность, без осадков, только в Николаевской, Кировоградской областях будет идти дождь, в Полтавской области с мокрым снегом; ветер северный, 7-12 м/с; температура ночью 1-3° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°, днем 4-9° тепла.

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В Карпатах небольшой снег; температура в течение суток 1-6° мороза.

В Киеве и области осадков не ожидается. В Киевской области температура составит 1-3° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки 0-5°, днем 4-9° тепла. В г. Киеве температура ночью 1-3° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°, днем 5-7° тепла.