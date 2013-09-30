НБУ прогнозирует рост спроса на муниципальные заимствования

Об этом в интервью "Коммерсант-Украина" рассказала директор генерального департамента денежно-кредитной политики Нацбанка Елена Щербакова.

"Основной сегмент рынка формируется за счет облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), и все понимают, что эти ценные бумаги обслуживаются в Нацбанке. Мы берем под контроль муниципальные заимствования, чтобы развить фондовый рынок и дать банкам больше возможности торговать этими бумагами. Этот рынок должен оживиться. Муниципалитеты должны также выпускать долговые бумаги. Это более цивилизованная форма займа, чем кредит", - отметила она.

Отвечая на вопрос, что изменится после того, как учет прав на муниципальные бумаги будет вести НБУ, представитель регулятора спрогнозировала увеличение спроса на них, а также скорости обращения.

"Увеличится спрос и скорость их обращения. Мы попытаемся сделать эти бумаги более привлекательными для покупателей. У нас есть линейка инструментов, под которые мы предоставляем рефинансирование. Муниципальные облигации у нас были всегда, однако сам Нацбанк работает с ними эпизодически", - добавила Щербакова.

В связи с этим она заявила, что регулятор видит все основания для усиления работы с этими ценными бумагами.

"Я считаю, что после этого они станут более привлекательны для рынка", - сказала представитель НБУ.