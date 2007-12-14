В Азовском море исчезли трое рыбаков

Из села Новоконстантиновка Приазовского района Запорожской области 13 декабря вышли на судне в Азовское море и до сих пор не вернулись трое рыбаков, жители села Чкалово.

Об этом говорится в сообщении, переданном УНИАН пресс-службой Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Сейчас людей ищут спасатели МЧС и работники милиции.

Поиски осложняются погодными условиями, в частности порывами северо-восточного ветра до 14 м/с и волнением моря до 5 баллов.