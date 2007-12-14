В Азовском море исчезли трое рыбаков
20:49, 14 декабря 2007Общество
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Поиски осложняются погодными условиями
Из села Новоконстантиновка Приазовского района Запорожской области 13 декабря вышли на судне в Азовское море и до сих пор не вернулись трое рыбаков, жители села Чкалово.
Об этом говорится в сообщении, переданном УНИАН пресс-службой Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.
Сейчас людей ищут спасатели МЧС и работники милиции.
Поиски осложняются погодными условиями, в частности порывами северо-восточного ветра до 14 м/с и волнением моря до 5 баллов.
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