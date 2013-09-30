Синоптики обещают украинцам холодную погоду без осадков

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

В сообщении отмечается, что температура ночью будет составлять +1...+6°С, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...+5°С, днем +5...+12°С, на Закарпатье – до +16°С.

30 сентября только в Одесской области, а 1 и 2 октября в южных областях и в Крыму - умеренные, местами сильные дожди, порывы ветра 15-20 м/с, температура ночью +3...+8°С, днем +9...+15°С.

В Киевской области сегодня, 30 сентября, холодно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура по области ночью +1...+6°С, на поверхности почвы и местами в воздухе – заморозки 0...+5°С, днем +7...+12°С.

В Киеве ночью +1...+3°С, на поверхности почвы – заморозки 0...+2°С, днем +8...+10°С.