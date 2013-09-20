Apple ищет человека, который взломает сканер отпечатка пальца на iPhone 5S

Один из основателей чикагской компании IO Capital Артурас Розенбахер, который сам внёс $10 тыс. в призовой фонд хакерского соревнования, говорит, что его главной целью является объединить усилия и помочь компании Apple исправить недоработки, которые они могли пропустить, сообщает Russia Today со ссылкой на ibnlive.in.com.

Новинка от Apple стала первым смартфоном, который оснащён сканером отпечатка пальца для идентификации владельца. По словам разработчиков, биометрическая информация не будет передаваться спецслужбам США.

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Более того, Apple поспешила заверить покупателей, что они могут не волноваться за своё здоровье, так как сканер будет распознавать только отпечаток «работающего» пальца, то есть датчик будет получать информацию и об электрических параметрах тела. Таким образом, злоумышленникам не будет смысла отрубать пальцы владельцев телефонов.

В компании добавляют, что не гарантируют 100% срабатывания сенсора, так как он может не распознать мокрый или повреждённый палец.