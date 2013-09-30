СМИ: Украинцам усложнили неуплату долгов

Теперь суды должны анализировать не форму заключенных договоров, но их правовую природу, а сам факт подписания заемщиком договора стал подтверждением получения денег.

Верховный суд 18 сентября заключил, что "письменная форма договора займа вследствие его реального характера является доказательством не только факта заключения договора, но и факта передачи денежной суммы заемщику". Об этом сообщает издание КоммерсантЪ-Украина, которое располагает копией документа.

На примере одного из случаев тяжбы между кредитором и заемщиком Верховный суд, опираясь на ст. 1046, 1047, 1049 Гражданского кодекса, не только подтвердил, что договор займа означает факт передачи денег, но и признал, что такой документ может быть подписан только заемщиком — подпись кредитора не нужна. Будучи двусторонней сделкой, заем является односторонним договором — после его заключения все обязательства возлагаются на заемщика. Кроме того, ВСУ требует, чтобы суды выявляли правовую природу этих документов вне зависимости от их наименований.

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ВСУ также отметил, что отсутствие в договоре информации о том, в какой именно валюте был взят долг (американские, канадские или австралийские доллары), может повлиять на определение размера долга, но не является основанием для отказа в его взыскании.

Юристы говорят, что своим решением ВСУ упростил процедуру взыскания долгов с физлиц по распискам, так как до сих пор многие суды не признавали их правомерность. "Многие суды считали, что расписка должна идти в дополнение к договору займа и сама по себе не подтверждает природу передачи денег в долг. Теперь у судов есть четкая позиция, на которую они будут ориентироваться",— объясняет управляющий партнер юркомпании Jurimex Юрий Крайняк.