Из-за неплатежей по кредитам банки начали массово списывать деньги со счетов украинцев

Причина всегда одна — задолженность по кредиту. Либо владелец счета сам является заемщиком и вовремя не заплатил по займу, либо выступает в роли поручителя — кредит оформил его родственник или друг (и нарушил сроки погашения), а он лишь подписал в банке договор поручительства, пишут «Вести».

Всегда страдают клиенты одного банка: средства начинают исчезать лишь в случае, если зарплатная либо частная карточка открывается в том же банке, в котором когда-то оформлялся кредит (или подписывался договор поручительства).

«Банки незаконно списывают средства клиентов либо блокируют их на карточном счету», — подтвердил старший партнер адвокатской компании «Кравец и Партнеры» Ростислав Кравец.

Банки и раньше занимались односторонним списанием средств со счетов заемщиков, но соблюдалось незыблемое правило: клиента заранее уведомляли об изъятии денег, а в некоторых случаях даже просили явиться лично и подписать платежку.

«Банк имеет право на бесспорное (безакцептное) списание, только если такая возможность предусмотрена договором, подписанным с клиентом. А также если финучреждение получило соответствующее постановление суда», — прокомментировал ситуацию Ростислав Кравец.

Теперь же банки перестали соблюдать все необходимые формальности — и деньги исчезают со счетов без уведомления. «Внесла последний платеж по кэш-кредиту еще два месяца назад и забыла о нем. Но оказывается, что в кредитном договоре был пункт (мелким шрифтом) об уплате обязательной разовой комиссии в 1 тыс. грн в конце выплаты займа. Узнала о нем только после того, как моя компания выпустила мне зарплатную карту (в том же банке, где я раньше гасила кредит) и тот списал с меня задолженность. К 1 тысяче гривен мне дополнительно насчитали пени на 3 тысячи гривен и сняли их со счета», — говорит заемщик Ирина.

Неофициально финансисты признают, что устроили погоню за деньгами заемщиков не от хорошей жизни, а из-за роста неплатежей по кредитам, который не прекращается с начала года: по данным Нацбанка, доля «плохих» кредитов в нашей банковской системе выросла с 8,9% до 9,1% общего кредитного портфеля. В официальных же комментариях банкиры пеняют на так называемый человеческий фактор.

«Если прецеденты незаконного списания действительно имели место, мне не вполне понятна позиция правовых служб таких банков. Очевидно, что правовых оснований для таких действий нет и только лень может помешать поручителю по кредиту вернуть себе деньги», — сказал начальник управления по работе с проблемной задолженностью «Банка Национальный кредит» Андрей Вдовиченко.