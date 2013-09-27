В Харькове из-за холодов досрочно включили отопление

В Харькове из-за снижения температуры воздуха на объектах социальной сферы включили отопление.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, сегодня, 27 сентября, КП «Харьковские тепловые сети» начало подачу тепла в больницы, роддома, детские сады и школы.

С момента начала пуска тепла все объекты социальной сферы города Харькова будут подключены в течение трех дней.

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Напомним, согласно законодательству, в Украине отопительный сезон начинается 15 октября. Однако, если среднесуточная температура воздуха в течение трех дней продержится на уровне плюс 8 градусов Цельсия, местные органы власти могут принять решение о начале отопительного сезона раньше этой даты.