В Украине начался отопительный сезон

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, соответствующее распоряжение подписал городской голова Сергей Мельник.

Он поручил директору городского коммунального предприятия „Хмельницктеплокоммунэнерго” Владимиру Cкалию и директору коммунального предприятия „Юго-Западные теплосети” Сергею Цимбалюку начать отопительный сезон в лечебно-профилактических учреждениях, дошкольных, школьных заведениях города независимо от форм собственности.

По теме: Отопительный сезон в Украине может начаться раньше из-за похолодания

Отопительный сезон начался досрочно из-за снижения температуры воздуха.

Напомним, согласно законодательству, в Украине отопительный сезон начинается 15 октября. Однако, если среднесуточная температура воздуха в течение трех дней продержится на уровне плюс 8 градусов Цельсия, местные органы власти могут принять решение о начале отопительного сезона раньше этой даты.