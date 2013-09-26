Главное за день: обзор топ-новостей

На МКС прибыл новый экипаж, который проведет в космосе 35 экспериментов

По данным ведомства, ночью корабль «Союз ТМА-10М» штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя на орбите искусственного спутника Земли. На борту космического корабля экипаж 37/38-й экспедиции МКС в составе командира космонавта Роскосмоса Олега Котова и бортинженеров Сергея Рязанского (Роскосмос) и Майкла Хопкинса (НАСА). Позывной экипажа «Пульсар».

В Украине начался отопительный сезон

С 25 сентября в учреждениях социальной сферы Хмельницкого начался отопительный сезон.

Янукович подписал закон о перевыборах в пяти проблемных округах

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон № 457-VII «О повторных выборах народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах №№ 94, 132, 194, 197, 223».

Начался суд по "врадиевскому делу" (фото, видео)

Первомайский районный суд сегодня начал судебный процесс по делу об избиении и изнасиловании милиционерами 29-летней продавщицы из Врадиевки Ирины Крашковой.

В России судят команду ледокола Greenpeace

Временно исполняющий обязанности генерального консула Украины в Санкт-Петербурге Олег Евдокимов находится в суде Мурманска, где слушается дело команды судна Greenpeace («Гринпис») «Arctic Sunrise», среди которых есть гражданин Украины Руслан Якушев

В природоохранной организации отметили, что следователи отмечают, что в отношении активистов возбуждено дело по статье «пиратство», ведь они хотели завладеть имуществом и угрожали применением силы в составе организованной группы.

Госдолг Украины в августе сократился почти на 900 миллионов долларов

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за август 2013 года сократилась на 867 млн долл., или на 1,25%, - до 68,352 млрд долл.

Найдены тела двух пропавших после крушения лайнера Costa Concordia

Тела двух человек, пропавших после крушения лайнера Costa Concordia, была найдены в четверг в результате поисково-спасательной операции, которая возобновилась на судне с начала недели. Теперь будет проводиться генетическая экспертиза останков.

Азаров уверяет, что формула отношений "3+1" между Украиной и ТС начала работать

Инициированная Президентом Украины Виктором Януковичем формула отношений "3+1" между Украиной и странами Таможенного союза начала реально работать.

Это подчеркнул премьер-министр Николай Азаров на заседании Кабинета министров, комментируя результаты визита в Астану и участие в первом заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав правительств.

США могут рассмотреть вопрос о возвращении Мельника в Украину

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Джеффри Пайетт считает, что сотрудничество Украины и США в правоохранительной сфере позволяет рассмотреть вопрос о возвращении в Украину бывшего ректора Мельника.

Также Пайетт отметил, что США заинтересованы в развитии демократии в Украине и они продолжат поддержку гражданского общества и попытки освободить Тимошенко. Активная поддержка Соединенными Штатами подписания Соглашения об ассоциации с ЕС вызванна именно желанием утвердить в Украине демократию.

Асад не исключает операции США даже после согласия уничтожить химоружие

Президент Сирии Башар Асад не исключает возможности того, что США начнут военные действия против страны, даже несмотря на ее согласие уничтожить запасы химического оружия.

Асад в интервью испаноязычному телеканалу Telesur также выразил опасения, что оппозиция постарается заблокировать доступ инспекторов ООН, которые, как ожидается, приедут в страну для охраны объектов, где хранятся арсеналы сирийского химоружия.

Синоптики обещают всего несколько дней Бабьего лета

После дождливого сентября Украине обещают прохладный октябрь. В первой половине месяца как сотрудники Укргидрометцентра, так и народные синоптики прочат всего несколько солнечных и теплых дней.

В это время воздух прогреется до +15…+18 градусов, хотя ночи будут холодные. А вот во второй половине октября будет +2…5 градусов. К гололеду и снегу советуют готовиться с начала декабря.