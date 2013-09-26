Найдены тела двух пропавших после крушения лайнера Costa Concordia - СМИ

Тела двух человек, пропавших после крушения лайнера Costa Concordia, была найдены в четверг в результате поисково-спасательной операции, которая возобновилась на судне с начала недели. Теперь будет проводиться генетическая экспертиза останков.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал SkyTG24, который цитирует главу департамента гражданской защиты Италии Франко Габриэли.

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Costa Concordia напоролась на рифы в ночь на 14 января 2012 года в Тирренском море близ острова Джильо у побережья итальянской области Тосканы. На борту судна находились более 4,2 тысячи пассажиров и членов экипажа. Жертвами крушения стали 32 человека. Во вторник утром, 17 сентября 2013 года, полностью завершилась операция по подъему и приведению в вертикальное положение затонувшего круизного лайнера Costa Concordia.