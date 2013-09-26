Синоптики обещают всего несколько дней Бабьего лета

В это время воздух прогреется до +15…+18 градусов, хотя ночи будут холодные. А вот во второй половине октября будет +2…5 градусов. К гололеду и снегу советуют готовиться с начала декабря.

Как рассказал «Вестям» замглавы Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, в начале октября погода не сильно будет отличаться от сентябрьской, хотя местами ударят небольшие заморозки.

«В первые дни октября, 1–3 числа погода ожидается примерно такая же, как сейчас. Умеренные дожди, меньше их будет на западе страны, температура — 2–8 градусов тепла ночью, местами заморозки на почве и в воздухе до -0,5 градусов. А днем — 8–13 градусов по всей Украине, и только в Крыму и на Закарпатье будет немного теплее, до 16–18 градусов тепла», — говорит Прокопенко.

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По словам синоптиков, период сухой погоды и небольшого повышения температуры возможен с 4 по 10 октября. «В целом октябрь — очень переменчивый месяц. Были случаи, когда и в воздухе морозы доходили до 8 градусов, но нельзя говорить, что это повторится», — добавил Прокопенко.

Октябрьский «просвет» достаточно высушит почву для того, чтобы закончить осеннюю посевную кампанию, которую в сентябре прервали дожди.«С 30 сентября по 4 октября вероятны небольшие дожди только в северо-восточных регионах, на остальной территории — без осадков, — уточняет завотделом аграрной метеорологии Татьяна Адаменко.

Она объясняет: с 5–7 октября надеемся на формирование антициклона. «То есть, возможно, будет период хорошей солнечной погоды. Это обеспечило бы просыхание грунта, необходимое для того, чтобы закончить сев озимых культур до середины месяца. Хотя для основной части территории это будут поздние, так называемые рискованные посевы. Только для южных областей нормальный срок — до конца октября», — говорит специалист.

Маленькое бабье лето в октябре обещают народные синоптики. Так, по словам народника Валерия Некрасова, в целом второй месяц осени будет пасмурным и прохладным.

«Солнышко выглянет в промежутке между 7 и 9 числом, днем будет до +15, не больше, но ночью холодно, 2–3 градуса. Во второй половине месяца начнутся заморозки, пока на почве, будет сильный ветер переменных направлений. Сезон футболок закончен», — добавляет Некрасов.

Кстати, синоптик говорит, что не помнит еще такого короткого бабьего лета.