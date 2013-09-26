Госдолг Украины в августе сократился почти на 900 миллионов долларов
Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за август 2013 года сократилась на 867 млн долл., или на 1,25%, - до 68,352 млрд долл.
Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.
Согласно сообщению, в январе-августе по сравнению с началом года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 3,857 млрд долл., или на 5,98%.
В гривневом эквиваленте в августе общая сумма госдолга сократилась на 6,929 млрд грн - до 546,336 млрд грн.
Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за июль 2013 года выросла на 1,022 млрд долл., или на 1,5%, - до 69,219 млрд долл. В январе-июле по сравнению с началом года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 4,724 млрд долл., или на 7,32%.
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Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2012 году вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составлял 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.
Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» установлен предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года в размере 483 млрд грн.