Госдолг Украины в августе сократился почти на 900 миллионов долларов

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, в январе-августе по сравнению с началом года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 3,857 млрд долл., или на 5,98%.

В гривневом эквиваленте в августе общая сумма госдолга сократилась на 6,929 млрд грн - до 546,336 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за июль 2013 года выросла на 1,022 млрд долл., или на 1,5%, - до 69,219 млрд долл. В январе-июле по сравнению с началом года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 4,724 млрд долл., или на 7,32%.

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Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2012 году вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составлял 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.

Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» установлен предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года в размере 483 млрд грн.