США могут рассмотреть вопрос о возвращении Мельника в Украину

Об этом посол сказал в интервью «Украинской правде», отвечая на вопрос, когда США вернут Мельника в Украину. Он отметил, что речь идет о вопросах, которые касаются судебных и правовых процессов в Соединенных Штатах.

По словам Пайетта, его страна руководствуется законами, и он приносил присягу, что будет строго их соблюдать. «Поэтому из-за существующих у нас законов о защите частности я не могу сказать ничего о статусе человека, который приехал и находится в США. Но я также отмечу, что у нас есть прекрасное сотрудничество в правоохранительной отрасли с правительством Украины. И я уверен, что это сотрудничество позволит нам рассмотреть этот вопрос», - сказал посол.

Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля с.г. во время получения от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за вступление их родственников в вуз, которым он руководил.

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1 августа Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно. 7 августа на Мельника одели электронный браслет для отслеживания места его пребывания.

9 августа стало известно, что Мельник убежал из-под домашнего ареста, сбросив электронный браслет.

14 августа он был объявлен в международный розыск.

6 сентября прокуратура завершила досудебное следствие в уголовном производстве в отношении двух служебных лиц органов внутренних дел и передала в суд обвинительный акт по обвинению их в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 367 УК Украины, то есть в служебной халатности, в результате которой совершил побег задержанный.

Обвиняемым милиционерам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.