На МКС прибыл новый экипаж, который проведет в космосе 35 экспериментов

По данным ведомства, ночью корабль «Союз ТМА-10М» штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя на орбите искусственного спутника Земли. На борту космического корабля экипаж 37/38-й экспедиции МКС в составе командира космонавта Роскосмоса Олега Котова и бортинженеров Сергея Рязанского (Роскосмос) и Майкла Хопкинса (НАСА). Позывной экипажа «Пульсар».

«26 сентября в 06 час. 45 мин. 27 сек. по московскому времени успешно осуществлена стыковка транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз ТМА-10М» с МКС», - говорится в сообщении.

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Корабль «Союз ТМА-10М» причалил к малому исследовательскому модулю (МИМ2) «Поиск» российского сегмента МКС.

На станции их ожидают космонавт Роскосмоса Федор Юрчихин, астронавт НАСА Карен Найберг и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Лука Пармитано, которые несут космическую вахту с мая текущего года.

После открытия переходных люков между кораблем и станцией на МКС начнет работу экипаж 37/38-й длительной экспедиции в составе шести космонавтов.

В ходе работы экспедиции запланировано 35 экспериментов по 4 направлениям: «Человек в космосе. Космическая биотехнология» – 13; «Технические исследования и эксперименты» – 11; «Исследования Земли и космоса» – 8; «Образование и популяризация космических исследований» – 3.

Планируемая продолжительность экспедиции составит 168 дней.