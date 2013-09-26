Янукович подписал закон о перевыборах в пяти проблемных округах

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября с.г. Верховная Рада приняла Закон "О повторных выборах народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах №№ 94, 132, 194, 197, 223" (№2971-д), предложенный народными депутатами - членами Комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления от Партии регионов и КПУ.

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За это решение проголосовал 371 из 405 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

По закону, повторные выборы народных депутатов в соответствующих избирательных округах назначены на 15 декабря 2013 года.

Также предусмотрено, что избирательный процесс повторных выборов депутатов начинается за 60 дней до дня голосования в случае, если данный закон вступит в силу за 62 или больше дней до дня голосования.

В случае, если данный закон вступит в силу менее чем за 62 дня до дня голосования, избирательный процесс начинается не позднее чем на второй день после дня вступления в силу данного закона.

Предусматривается, что ЦИК объявляет о начале избирательного процесса повторных выборов депутатов не позднее, чем на следующий день после дня вступления в силу данного закона.

Напомним, после прошлогодних парламентских выборов Центральная избирательная комиссия приняла постановление о невозможности установить достоверные результаты голосования на выборах народных депутатов 28 октября в пяти одномандатных округах: № 94 (Обухов, Киевская область) №132 (Первомайск, Николаевская область), №194 (Черкассы), №197 (Канев, Черкасская область) и №223 (Киев).

В феврале количество проблемных округов выросло до семи: Высший административный суд Украины признал недостоверными результаты выборов еще в двух округах: №11 и №71.

В то же время оппозиция настаивает на проведении перевыборов только в 5 округах.