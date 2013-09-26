Посол США обещает, что Вашингтон продолжит давление для освобождения Тимошенко

Активная поддержка Соединенными Штатами подписания Соглашения об ассоциации с ЕС вызванна именно желанием утвердить в Украине демократию. Об этом заявил посол США Джеффри Пайетт в интервью "Украинской правде".

"Я немало поработал в недемократических странах. Украины на них не похожа. Украина выглядит как демократия в развитии, и США сделают все, что в их силах, чтобы помочь ей. Включительно...с продолжением нашей поддержки институтам гражданского общества",- заявил посол.

На уточняющий вопрос, включается ли сюда давление на украинскую власть с целью освобождения Юлии Тимошенко, Пайетт ответил утвердительно: "Да, абсолютно".

Посол рассказал, что в ходе общения с высокопоставленными лицами из ЕС на форуме в Ялте увидел неизменность позиции ЕС к вопросу избирательного правосудия.

"Я думаю,что ЕС очень четко высказался относительно условий для подписания Соглашения об ассоциации. И это включает прекращение выборочного преследования. И каждый из европейских лидеров, которых я слышал в конце прошлой недели в Ялте, подтвердил такой подход",- говорит Пайетт.

Это, по его словам, подтвердили "и Сикорский, и Фюле, и Кокс и Квасьневский, и Бильдт, и президент Литвы".

"Что касается политики США в этом вопросе, то ее основа - это, прежде всего, поддержка миссии Кокса и Квасьневского", - заявил посол.

Джеффри Пайет прибыл в Киев в качестве посла США в Украине в августе 2013 года.

Миссия Кокса-Квасьневского была отправлена Европарламентом как посредник между Европой, оппозицией и властью Украины для решения проблемы выборочного правосудия.

В ходе работы миссии уже удалось освободить экс-министров Юрия Луценко, Григория Филипчука, экс-и.о. министра Валерия Ивашенко.

Однако над решением ключевого вопроса - освобождением экс-премьера Юлии Тимошенко - работа продолжается.

Отчет миссии, на основе которого Европарламент определится с подписанием Соглашения об ассоциации, должен быть заслушан 15 ноября.