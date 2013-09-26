Асад не исключает операции США даже после согласия уничтожить химоружие

Асад в интервью испаноязычному телеканалу Telesur также выразил опасения, что оппозиция постарается заблокировать доступ инспекторов ООН, которые, как ожидается, приедут в страну для охраны объектов, где хранятся арсеналы сирийского химоружия.

Президент в очередной раз указал на активное вмешательство в сирийский конфликт иностранных государств. В частности, он заявил, что некоторые страны, в том числе Саудовская Аравия, поставляют вооружение повстанцам, сообщает РИА Новости.

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В то же время он подчеркнул, что у него нет доказательств, что какие-либо страны поставляли повстанцам химоружие, которое боевики, по его словам, активно применяют в сирийском конфликте.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри 14 сентября в Женеве согласовали порядок вывоза химоружия из Сирии или его уничтожения к середине 2014 года. Он предполагает, что Организация по запрещению химического оружия выработает соответствующий план, для реализации которого будет принята резолюция СБ ООН. Его возможные нарушения, включая использование химоружия или его несанкционированную передачу, должен рассмотреть Совбез и, при необходимости, принять меры по главе 7 Устава ООН, допускающей применение силы.