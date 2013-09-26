В России судят команду ледокола Greenpeace

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил сам Евдокимов.

«Да, я нахожусь в здании Ленинского районного суда города Мурманска. Главная задача консульства - убедиться в обеспечении прав гражданина Украины в стране пребывания. Мы должны удостовериться, что по отношению к нему не нарушено российское законодательство», - сказал Евдокимов.

Он заметил, что задержанный гражданин Украины на условия содержания не жаловался. По его словам, сейчас идет рассмотрение дела в очередном порядке по всей команде Arctic Sunrise, поэтому, скорее всего, решение по гражданину Украины будет после обеда.

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В то же время, по информации московского офиса Greenpeace, следствие просит арестовать всех активистов, ведь иностранные граждане «могут продолжить свою преступлению деятельность, уничтожить доказательства».

В природоохранной организации отметили, что следователи отмечают, что в отношении активистов возбуждено дело по статье «пиратство», ведь они хотели завладеть имуществом и угрожали применением силы в составе организованной группы.

В настоящий момент суд вынес решение арестовать на 2 месяца, до 24 ноября, фотографа, гражданина России Дениса Синякова.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября Следственный комитет России возбудил в отношении активистов «Гринпис» дело о пиратстве за акцию возле морской платформы «Газпрома» «Приразломная».

«По версии следствия, 18 сентября группа лиц, которые, вероятно, имеют отношение к экологической правозащитной организации «Гринпис», подплыв на судне «Арктик Санрайз» к морской платформе «Приразломная», осуществила незаконную попытку высадки на платформу. Их противоправные действия были пресечены сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Мурманский области», - говорится в сообщении.

Следователи подчеркнули, что к уголовной ответственности будут привлечены все лица, которые осуществили нападение на платформу, независимо от гражданства, при этом все следственные действия будут проводиться в строгом соответствии с нормами российского законодательства и международного права, говорится в сообщении.

Акцию активисты «Гринпис» проводили 18 сентября. Российские пограничники открыли предупредительный огонь, 11 раз выстрелив в воздух недалеко от ледокола «Арктик Санрайз».

Экологи протестуют против планов бурения в Арктике. Территория вокруг Северного полюса должна стать мировым заповедником, считают в «Гринпис».

Проект «Газпрома» в Баренцевом море - первая попытка России начать добычу нефти в этом районе.