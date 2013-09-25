У Китая и Украины нет столько противоречий, как с Россией - Фонд Карнеги

Об этом эксклюзивном комментарии телеканалу БТБ сказал Джон Холден, аналитик Фонда Карнеги (Вашингтон).

«Это будет сигнал о готовности двух стран к сотрудничеству. О том, что есть правительственная поддержка, расширение и рост торговли. Наибольшие выгоды может получить украинское аграрное производство. Китай нуждается в зерне, продуктах питания. Кроме того, диверсификация поставок продуктов для Китая — вопрос продовольственной безопасности», — сказал Холден.

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Он отметил, что у китайских бизнесменов есть доступные инвестиционные средства, которые могут быть вложены в украинские предприятия, в частности в сельскохозяйственной отрасли. Эксперт добавил, что китайская экономика является одной из самых больших и быстрорастущих в мире, что делает рынок этой страны очень привлекательным для бизнесменов из многих стран. А украинские экспортеры получат хорошие возможности для диверсификации своих рынков сбыта, чтобы снизить зависимость от торговли с Россией и другими странами СНГ.

«Украинским экспортерам важно иметь альтернативы. Китай будет для вас привлекательным партнером еще и по той причине, что между вашими странами не было такого количества исторических противоречий, как в отношениях Украины с Россией», — сказал аналитик Фонда Карнеги.