Украина впервые примет участие в Евразийском экономическом форуме

Впервые участие в мероприятии примет украинская делегация во главе с Первым вице-премьер-министром Сергеем Арбузовым. Представлять агропромышленный сектор Украины будет министр отрасли Николай Присяжнюк.

Чиновники намерены договариваться о привлечении инвестиций в сельское хозяйство Украины, а также продвигать отечественную аграрную продукцию на рынки Азии, сообщили УНИАН в пресс-службе Минагрополитики.

Участие в форуме примут более 1500 человек.

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Глава аграрного ведомства Украины проведет ряд встреч с инвесторами и обсудит перспективу привлечения средств в отечественный АПК. Также будет обсуждаться вопрос расширения поставок украинской сельхозпродукции на рынок Азии, в том числе Китая.

«На мероприятии перед украинской делегацией стоит задача, прежде всего, заключить выгодные договоренности для отечественных сельхозпроизводителей. Именно они должны выиграть от заключения таких стратегических договоренностей», − отмечает Министр.

Напомним, ранее в ходе своего рабочего визита в Китай Николай Присяжнюк уже договорился о расширении ассортимента экспортируемой сельхозпродукции. Так, уже вскоре могут начаться поставки украинских ячменя, сои, а в следующем году − пшеницы, рапса и животноводческой продукции.