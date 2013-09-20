Янукович хочет предложить украинский опыт для уничтожения химоружия в Сирии

Как передает корреспондент УНИАН, такое предложение Янукович озвучил, выступая на 10-й Ялтинской ежегодной встрече.

В частности, Янукович отметил, что Украина владеет технологиями и опытом специалистов для уничтожения химического оружия, и предложил соответствующую помощь для уничтожения такого оружия в Сирии.

“Я хотел бы предложить наших специалистов, украинские технологии для уничтожения химического оружия в Сирии, мы имеем этот опыт”, - сказал Президент.

Он рассказал, что наша страна владеет передвижными установками, которые запатентованы Украиной, и эти установки на практике доказали свою эффективность по уничтожению последствий применения химического оружия.

“И мы готовы вместе со специалистами их задействовать для как можно скорейшего уничтожения химического оружия в Сирии, это наше конкретное предложение”, - сказал Президент.

При этом он выразил удовлетворение, что сегодня конфликт в Сирии пытаются разрешить не путем войны, а путем политического диалога.

По теме: Химоружие Сирии планируют уничтожить к середине следующего года

Как сообщал УНИАН, обострение ситуации в Сирии произошло 21 августа 2013 года, когда ряд СМИ сообщили о применении сирийскими правительственными войсками химоружия на окраинах Дамаска. Власти страны эти обвинения отвергли, однако на Западе открыто заговорили о возможном вмешательстве в сирийский конфликт.

16 сентября эксперты ООН заявили о наличии у них доказательств использования химического оружия в Сирии 21 августа.

18 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия располагает данными о том, что зиморужие в Сирии применяла оппозиция, и эти данные будут представлены в Совет Безопасности ООН.

19 сентября Президент Сирии Башар Асад заявил, что на уничтожение запасов химического оружия в Сирии нужны средства в размере 1 млрд долларов.

По его словам, "технически это очень сложная операция" и процесс уничтожения химических арсеналов займет около года.

"Мы готовы передать наше химическое оружие любой стране, которая пойдет на такой риск", - сказал сирийский лидер.

Он также сообщил, что Сирия не выдвигает никаких дополнительных условий и не возражает против возвращения в страну экспертов ООН по химоружию.