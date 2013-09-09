Россия уничтожила три четверти своего химического оружия

18:38, 09 сентября 2013
Мир
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Россия уничтожила три четверти своих запасов химического оружия, оставшихся у нее еще со времен холодной войны.

Фото: ТСН

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой ИТАР-ТАСС, которое цитирует генерал-полковника Валерия Капашина, возглавляющего федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химоружия.

По его словам, всего на данный момент Россия уничтожила более 30 тысяч тонн отравляющих веществ, что превышает 76 процентов от их общего запаса.

В частности, на днях на объекте уничтожения химического оружия «Марадыковский» в Кировской области были досрочно утилизированы почти 540 тонн вязкого зомана. Это позволило уже в сентябре выполнить весь годовой заказ по ликвидации запасов отравляющих веществ на этом объекте. Остатки химического оружия на «Марадыковском» уничтожат к 2015 году.

Уничтожение отравляющих веществ проводится в соответствии с гаагской конвенцией о запрете на использования химического оружия. Всего в России были построены шесть объектов для его хранения и уничтожения, причем два из них свою часть работ уже выполнили и теперь перепрофилируются на безвредное производство. При этом в конце 2013 года в эксплуатацию должны ввести седьмой объект. Он будет расположен в Удмуртии, а его принятие фактически ознаменует выход программы на финишную прямую.

В ноябре 2012 года замминистра промышленности и торговли Георгий Каламанов заявлял об уничтожении 70 процентов запасов отравляющих веществ. При этом выяснилось, что Россия не укладывается в установленный срок, в связи с чем программу пришлось продлить на пять лет: если изначально полностью уничтожить все отравляющие вещества планировалось к 2015 году, то теперь крайний срок сдвинулся на 2020 год. Всего за все время действия программы утилизации химоружия на нее было потрачено более 230 миллиардов рублей.

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