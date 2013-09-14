Химоружие Сирии планируют уничтожить к середине следующего года

Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, информируя о плане действий по передаче химического оружия Сирии под международный контроль.

Как передает русская служба Би-Би-Си, Керри сказал, что было установлено приблизительное количество химоружия, которое находится в распоряжении правительства Башара Асада.

По словам госсекретаря США, Сирия должна в течение недели предоставить полный список химических вооружений, которыми располагает, и предоставить доступ инспекторам до ноября. Он подчеркнул, что Сирия обязана предоставить международным группам полный и неограниченный доступ ко всем объектам. Планируется, что все химическое оружие Сирии будет уничтожено к середине 2014 года.

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Лавров в свою очередь упомянул, что соглашение было достигнуто благодаря взаимным уступкам и профессионализму. Он отметил, что в предложенном соглашении нет упоминания о возможности военного удара на тот случай, если Сирия не выполнит договоренностей.