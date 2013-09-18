Главное за день: обзор топ-новостей

Доллар на межбанке дорос до 8,20 грн

В среду, 18 сентября, на время закрытия торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару снизились до 8,2000 / 8,2050 грн/долл по сравнению с 8,1955 / 8,2005 грн/долл на 12:00.

Российский министр назвал ситуацию в экономике РФ худшей со времен кризиса

Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев считает неудовлетворительными темпы роста ВВП России в 2013 году и отмечает, что сейчас ситуация в экономике является наихудшей с момента мирового кризиса 2008 года

СМИ: Клюев возглавил предвыборный штаб Януковича

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев стал главой предвыборного штаба Виктора Януковича.

Это решение было принято на заседании политсовета партии , где также выбрали Клюева и Бориса Колесникова заместителями председателя партии и исключили из политсовета некоторых ее старых членов, в частности, экс-ректора Петра Мельника.

Кабмин одобрил проект Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС

Кабинет министров Украины сегодня одобрил проект Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Выступая по этому поводу, премьер-министр Украины Николай Азаров отметил, что соглашение в случае необходимости можно будет пересматривать в процессе политического диалога между Украиной и ЕС. "Важно и то, что Соглашение об ассоциации - не догма. Предусмотрена возможность его периодического пересмотра. Это равноправный международный договор." - сказал он.

В то же время, глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский напомнил, что ассоциация с ЕС требует не только осуществления формальных правовых процедур, но и выполнения политических условий.

Также Азаров считает, что Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС может открыть новые перспективы сотрудничества Киева со странами Таможенного союза.

Кроме того, он заявил, что подписание Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским Союзом предоставит Украине возможность развиваться в социальном и экономическом направлении таким образом, как ожидает большинство населения Украины.

Яценюк говорит, что у правительства "плохо с памятью", потому что Соглашение с ЕС парафировали еще год назад

"У правительства или с памятью плохо, или не ведают, что творят. Кабинет министров уже принимал решение о парафировании соглашения. Там уже подпись правительственная стоит, правда, почти год прошел с того момента, как это соглашение было парафировано" , - отметил Яценюк.

Также глава фракции Батькивщины не видит сигналов о стабилизации украинской экономики.

Яценюк отметил , что беспокойство вызывают несколько макроэкономических индикаторов. В частности, в течение 12 месяцев в Украине происходит стабильное падение промышленного производства, подчеркнул он.

Рада отказалась установить мораторий на закрытие сельских школ

Верховная Рада не поддержала проект постановления о введении моратория на закрытие учебных заведений системы общего среднего образования, расположенных в сельской местности.

Юбилейный Ялтинский форум откроют президенты Украины и Литвы

Президент Украины Виктор Янукович и Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте официально откроют десятую Ялтинскую ежегодную встречу "Украина и мир в эпоху перемен : факторы успеха" 20 сентября.

В Киеве появится единый электронный билет на маршрутки

Во время поездки в общественном транспорте председатель КГГА Александр Попов рассказал о том, что единый электронный билет появится и в маршрутках.

"Но будет это чуть позже" , - сказал Попов

Украина за 8 месяцев импортировала газа на $6,5 миллиарда

Украина в январе-августе 2013 импортировала газа в денежном выражении на общую сумму 6,45 млрд долл, сообщает Министерство доходов и сборов Украины.

При этом Миндоходов не указывает сравнительных данных за аналогичный период 2012 года.

Кипр планирует снять все ограничения на банковские операции

Кипрские власти в январе 2014 планирует снять все ограничения на банковские операции, действующие с марта.

Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис заверил международных кредиторов, что его страна сделает все для успешного выполнения соглашения об условиях выделения антикризисной помощи с целью восстановления экономической активности на Кипре.

Безопасность Чернобыльской АЭС обходится в 50 миллионов евро ежегодно

Поддержка безопасного состояния площадки Чернобыльской АЭС и проведения работ по снятию с эксплуатации энергоблоков станции госбюджета ежегодно обходится в 50 млн евро.

С момента остановки станции на поддержку в безопасном состоянии площадки и проведение работ, связанных со снятием с эксплуатации, на год выделяют около 50 млн. евро из государственного бюджета» , - сообщил генеральный директор ЧАЭС Игорь Грамоткин.

Платежи при оформлении загранпаспорта признали законными

Высший административный суд Украины принял решение, которым полностью удовлетворил кассационную жалобу Управления ДМС в Запорожской области, отменил постановление Днепропетровского апелляционного административного суда от 19 февраля 2013 по иску жителя Запорожской области Ж. по оплате услуги по оформлению и выдаче паспорта гражданина Украина для выезда за границу и оставил в силе решение суда первой инстанции, которым заявителю было отказано в удовлетворении иска.

Основным требованием истца было оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу с уплатой только 170 грн. (государственная пошлина), тогда как постановлениями Кабинета министров Украины предусмотрена уплата, кроме государственной пошлины, стоимости государственной услуги и стоимости бланка паспорта.