Яценюк говорит, что у Кабмина "плохо с памятью" - Соглашение с ЕС парафировали еще год назад
13:58, 18 сентября 2013Политика
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Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк утверждает, что правительство сегодня вторично парафировало Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.
Яценюк: У правительства или с памятью плохо, или не знают, что творят
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал в интервью журналистам, комментируя сегодняшнее одобрение Кабмином Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
“У правительства или с памятью плохо, или не ведают, что творят. Кабинет министров уже принимал решение о парафировании соглашения. Там уже подпись правительственная стоит, правда, почти год прошел с того момента, как это соглашение парафировали”, - заметил он.
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При этом Яценюк назвал позитивом то, что “правительство и Президент Украины
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