Посол ЕС в Украине напомнил, что является решающим для подписания Соглашения об ассоциации

Об этом Томбинский подчеркнул в своем обращении к Кабинету министров Украины по случаю одобрения текста Соглашения об ассоциации, распространенном Представительством ЕС в Украине.

«Ассоциация является политическим актом особой важности, и требует не только осуществления формальных правовых процедур, но и выполнения политических условий», - сказал Томбинский. Он добавил, что эти условия неоднократно обсуждались в течение года, а совместное заявление, сделанное по итогам саммита Украина-ЕС в феврале этого года, лишь подтвердило их решающее значение для подписания Соглашения об ассоциации.

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Томбинский заметил, что за последние несколько месяцев было приложено много усилий для выполнения этих условий. «Законы, принятые на последнем заседании Верховной Рады, показали, что парламентское большинство и оппозиция могут работать вместе. Я верю в то, что такая же атмосфера и чувство ответственности будут направлять работу в парламенте и над другими законопроектами, которые осталось принять», - добавил он.

В частности, речь идет о законопроектах, которые касаются реформирования судебной системы, регулирования принципов проведения выборов и доступа политических партий к публичным средствам массовой информации и объявленных изменений в Конституцию Украины относительно Счетной палаты.

Томбинский отметил, что работа, проведенная правительством для улучшения климата бизнеса, борьба с коррупцией и создание условий для привлечения инвестиционных потоков имеют основополагающее значение для надлежащего выполнения соглашения. «Развитие внутреннего рынка, повышение конкурентоспособности украинской продукции, модернизация экономики, четкое и одинаковое применение верховенства права в экономическо-финансовой сфере будут решающими для восприятия успеха зоны свободной торговли», - добавил он.

Томбинский также отметил, что Соглашение об ассоциации будет определять рамки отношений между Украиной и ЕС на многие годы вперед.

«Европейский Союз, его институты будут оказывать Украине всю возможную поддержку в выполнении Соглашения, особенно относительно его предварительного применения, ведь ассоциация создает взаимные обязательства, которые опираются на взаимное доверие обеих сторон», - сказал Томбинский.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 сентября, Кабинет министров Украины одобрил проект Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Украина и ЕС начали переговоры о новом соглашении в 2007 году. 30 марта 2012 года стороны парафировали Соглашение об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Вместе с тем, в течение 2012 года со стороны ЕС неоднократно звучала критика ситуации в Украине, в частности, применения к бывшим членам правительства выборочного правосудия.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил заключение относительно Украины, в котором выразил готовность подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС на саммите “Восточного партнерства” в Вильнюсе в ноябре 2013 года при условии, что Киев продемонстрирует решительные действия и ощутимый прогресс в реформировании избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия и продолжении реформ в рамках Повестки дня ассоциации.