Мельника исключили из политсовета Партии регионов

Об этом УНИАН сообщил народный депутат Украины от ПР Владимир Олийнык.

Также сегодня секретарь Совета национальной безопасности обороны Андрей Клюев и народный депутат Украины Борис Колесников были избраны заместителями председателя Партии регионов.

По словам Олийныка, “к их компетенции будут относиться организационные вопросы и пропаганды”.

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“Они себя зарекомендовали на выборах как президентских, так и парламентских, а также на партийной работе положительно, поэтому такая позиция была поддержана единогласно”, - подчеркнул Олийнык.

Он отметил, что на заседании политсовета сегодня был освобожден от должности заместитель председателя партии Владимир Демидко, согласно поданному им заявлению.

Кроме того, прибавил Олийнык, на заседание политсовета партии обсуждалась работа фракции Партии регионов в парламенте. Он отметил, что разработан проект положения о фракции.